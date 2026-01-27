Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken
Deutschland und Frankreich rufen neues E6-Format ins Leben

Deutschland und Frankreich wollen mit einer neu eingerichteten Gruppe von Staaten die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken.

    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Roland Lescure, Finanz- und Wirtschaftsminister Frankreichs (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Bundesfinanzminister Klingbeil hat die Initiative gemeinsam mit Frankreichs Finanzminister Lescure ins Leben gerufen. Eingeladen ​sind mit Polen, Spanien, Italien ​und den Niederlanden die wirtschaftlich stärksten EU-Staaten. ‌
    In einem Schreiben ⁠Klingbeils an seine Kollegen heißt es, es gebe derzeit tiefgreifende Veränderungen. Um in einer immer weniger vorhersehbaren geopolitischen Lage bestehen zu können, müsse Europa stärker und widerstandsfähiger werden.
    Die Gruppe der E6 soll morgen zu einer ersten Videokonferenz zusammenkommen. Dabei soll geklärt ​werden, wie man Maßnahmen auf europäischer Ebene beschleunigen und ambitionierter ausgestalten kann. Weitere Treffen seien für ⁠die kommenden Wochen geplant, hieß es im Bundesfinanzministerium.
    Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.