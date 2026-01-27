Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken

Bundesfinanzminister Klingbeil hat die Initiative gemeinsam mit Frankreichs Finanzminister Lescure ins Leben gerufen. Eingeladen sind mit Polen, Spanien, Italien und den Niederlanden die wirtschaftlich stärksten EU-Staaten.
In einem Schreiben Klingbeils an seine Kollegen heißt es, es gebe derzeit tiefgreifende Veränderungen. Um in einer immer weniger vorhersehbaren geopolitischen Lage bestehen zu können, müsse Europa stärker und widerstandsfähiger werden.
Die Gruppe der E6 soll morgen zu einer ersten Videokonferenz zusammenkommen. Dabei soll geklärt werden, wie man Maßnahmen auf europäischer Ebene beschleunigen und ambitionierter ausgestalten kann. Weitere Treffen seien für die kommenden Wochen geplant, hieß es im Bundesfinanzministerium.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.