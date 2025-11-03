Afrika-Besuch

Bundespräsident Steinmeier ist auf seiner Afrika-Reise auch in Ghana. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bundespräsident Steinmeier kündigte bei seinem Besuch in der Hauptstadt Accra an, dass es künftig regelmäßige politische Konsultationen auf hoher Ebene geben soll. Das westafrikanische Land sei für viele Unternehmen schon jetzt ein attraktiver Standort, sagte der Bundespräsident. Er war zuvor von Ghanas Präsident Mahama mit militärischen Ehren empfangen worden. Mahama betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, es gebe seit der Gründung Ghanas 1957 eine tiefe Freundschaft zwischen beiden Staaten. Er warb für mehr deutsche Investitionen in seinem Land und empfahl ghanaische Arbeitnehmer zur Verringerung des Fachkräftemangels in Deutschland.

Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien Afrikas und ist eine der größten Volkswirtschaften im Westen des Kontinents.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.