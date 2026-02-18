Bundesdigitalminister Wildberger und sein indischer Kollege Vaishnaw haben in Neu Delhi einen "KI-Pakt" unterzeichnet. (Jörg Ratzsch / dpa / Jörg Ratzsch)

Bundesdigitalminister Wildberger und sein indischer Kollege Vaishnaw unterzeichneten beim KI-Gipfel in Neu-Delhi eine entsprechende Vereinbarung. Diese sieht gemeinsame Initiativen etwa in den Bereichen Industrie, Energie, Gesundheit oder Landwirtschaft vor. Zudem geht es den Angaben zufolge um Fachkräfte. Mit der Kooperation fülle man das vor kurzem geschlossene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien mit Leben, sagte der CDU-Politiker. Zudem schaffe man Wachstumschancen für deutsche Unternehmen und stärke die digitale Souveränität. Bereits im Januar seien gemeinsame Projekte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Halbleiter sowie digitale Zahlungen verabredet worden, hieß es.

An dem KI-Gipfel nehmen Staats- und Regierungschefs sowie Spitzenmanager von Technologieunternehmen teil. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat einen der am schnellsten wachsenden digitalen Märkte.

