Gespräche in Rom

Bundeskanzler Friedrich Merz und Giorgia Meloni nach der Unterzeichnungszeremonie eines Kooperationsabkommens bei den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa)

Das vereinbarten beide Regierungen bei Konsultationen in Rom. Die beiden Kabinette unter Führung von Bundeskanzler Merz und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni unterzeichneten entsprechende Aktionspläne beider Länder. Demnach wollen sie sich unter anderem auf EU-Ebene für einen deutlichen Abbau der europäischen Bürokratie und mehr Zurückhaltung der EU bei der Gesetzgebung einsetzen.

Merz war am Mittag zunächst von Meloni im Gästehaus der Regierung empfangen worden. Später gab es ein gemeinsames Arbeitsessen der beiden Kabinettsdelegationen. Am Nachmittag wollten Meloni und Merz an einem deutsch-italienischen Wirtschaftsforum teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.