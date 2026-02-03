"Weißer Kontinent"

Außenminister Wadephul besucht Neuseeland (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Zwar präge der weiße Kontinent nicht jeden Tag die Nachrichten, nehme aber immer stärker eine außen- und sicherheitspolitische Rolle ein, sagte Bundesaußenminister Wadephul bei einem Treffen mit seinem neuseeländischen Kollegen Peters. Gemeinsam wolle man sich dafür einsetzen, dass die Antarktis nicht zum nächsten Austragungsort eines Großmächtewettbewerbs werde, sondern als Hort der wissenschaftlichen Kooperation sowie der internationalen Forschung bestehen bleibe. Die Regierung in Wellington arbeitet sicherheitspolitisch eng mit den USA zusammen. Wichtigster Handelspartner Neuseelands ist indes China.

Peters hatte Wadephul in seine Heimatregion Bay of Islands in der Nähe der Stadt Kerikeri auf der neuseeländischen Nordinsel eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.