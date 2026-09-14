Diplomatie

Außenminister Wadephul und Anita Orban geben sich im Außenministerium in Budapest die Hände. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Der politische Neustart zwischen beiden Ländern sei in vollem Gange, sagte Außenminister Wadephul bei einem Besuch bei seiner ungarischen Kollegin Orban in Budapest. Eine vertiefte Zusammenarbeit ist vor allem im Energie-, Kultur- und Rüstungsbereich geplant. Es war der erste Besuch eines deutschen Außenministers in Ungarn seit 2019. Die neue ungarische Regierung unter Ministerpräsident Magyar strebt einen pro-europäischen Kurs an. Sein autoritär regierender Amtsvorgänger Orban hatte einen Russland-freundlichen Kurs verfolgt und stellte sich gegen EU-Sanktionen sowie Hilfen für die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.