In Ruanda könnten bald abgelehnte Asylbewerber aufgenommen werden. (picture alliance / AP Photo / Yuhi Irakiza / Yuhi Irakiza)

Mit den sogenannten Rückkehrzentren schaffe man einen historischen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik, sagte der ÖVP-Politiker in einer Pressekonferenz.Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) sprach von einem weiteren Schritt bei "innovativen Lösungen". Man stoße an Grenzen, wenn man rechtsstaatliche Auslieferungen durchsetzen wolle und die Betroffenen sowie die Herkunftsländer nicht kooperierten.

Zuvor hatten Dobrindt und Stocker mit Ministerkollegen aus Dänemark, Griechenland und den Niederlanden in Wien über den Plan beraten.

Im vergangenen Monat hatten die Mitgliedsländer der EU die rechtliche Grundlage für Abschiebezentren in Drittstaaten geschaffen. In solche Einrichtungen, auch "Return Hubs" genannt, sollen vollziehbar ausreisepflichtige Personen kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können – etwa, weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen.

Kritik aus der SPD

Kritik an den Plänen kommt aus der SPD-Bundestagsfraktion. Die Abgeordneten Nasr und Demir warnten vor willkürlicher Inhaftierung und Folter. Der innenpolitische Sprecher, Fiedler, verwies auf hohe Kosten und offene Fragen zur Rechtsstaatlichkeit Ruandas.

Der Völkerrechtler Thym sagte im Deutschlandfunk , die Politik müsse etwa die Art der Unterbringung der Menschen klären. Er sprach von einem Pilotprojekt mit rund 100 Migranten. Allein in Deutschland leben laut Thym jedoch rund 240.000 vollziehbar ausreisepflichtige Menschen.

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Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.