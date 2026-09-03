Finanzhilfe

Deutschland unterstützt die Reparaturarbeiten der Energieinfrastruktur in der Ukraine mit 250 Millionen Euro (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Das geht aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hervor. Danach sollen Ersatzteile und Ausrüstung aus einem entsprechenden Fonds finanziert werden. Es gelte, die Energie- und Wärmeversorgung der

ukrainischen Bevölkerung trotz anhaltender russischer Angriffe zu sichern. Das Geld aus Deutschland werde über die KfW Entwicklungsbank zur Verfügung gestellt, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.