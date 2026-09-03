Finanzhilfe
Deutschland unterstützt Ukraine mit 250 Millionen für Reparaturen

Deutschland beteiligt sich mit weiteren 250 Millionen Euro an den Kosten für akute Reparaturarbeiten in der ukrainischen Energieinfrastruktur.

    Nach dem russischen Angriff auf die Infrastruktur der ukrainischen Stadt Charkiw. Zwischen hohen Strommasten steigt schwarzer Rauch auf, am Boden sieht man Feuer.
    Deutschland unterstützt die Reparaturarbeiten der Energieinfrastruktur in der Ukraine mit 250 Millionen Euro (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)
    Das geht aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hervor. Danach sollen Ersatzteile und Ausrüstung aus einem entsprechenden Fonds finanziert werden. Es gelte, die Energie- und Wärmeversorgung der
    ukrainischen Bevölkerung trotz anhaltender russischer Angriffe zu sichern. Das Geld aus Deutschland werde über die KfW Entwicklungsbank zur Verfügung gestellt, hieß es weiter.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.