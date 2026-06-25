WM
Deutschland verändert Startelf gegen Ecuador auf zwei Positionen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft an. Das DFB-Team steht bereits als Tabellenerster fest. Julian Nagelsmann wird trotz des schon feststehenden Gruppensieges im letzten Vorrundenspiel die Startelf lediglich auf zwei Positionen verändern.

    Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador: Bundestrainer Julian Nagelsmann (l) und Deniz Undav sitzen auf dem Podium vor einer Werbewand und hören konzentriert zu.
    Bundestrainer Julian Nagelsmann und Stürmer Deniz Undav bei der Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)
    Der Bundestrainer kündigte an, man werde die Wechsel vornehmen, die man vornehmen müsse.

    Rüdiger und Raum beginnen 

    Antonio Rüdiger wird im Abwehrzentrum Nico Schlotterbeck ersetzen, für den das Turnier in Amerika nach einer schweren Bänderverletzung am linken Fuß vorzeitig beendet ist. David Raum ersetzt auf der linken Außenverteidigerposition Nathaniel Brown. Der Frankfurter klagt über muskuläre Probleme an den Adduktoren und absolvierte beim Abschlusstraining noch in Winston-Salem nur ein individuelles Programm. Für Rüdiger und Raum ist es jeweils der erste WM-Einsatz in der Startformation.

    Undav wird wohl wieder als Joker zum Einsatz kommen

    Stürmer Deniz Undav soll wohl erneut als Joker von der Bank kommen. Vom dreifachen Torschützen erhofft sich die Mannschaft wie schon in den ersten beiden Spielen wieder Schwung von der Bank. Bundestrainer Nagelsmann kommentierte mögliche Wechsel mit den Worten "Im Laufe des Spiels werden wir wieder versuchen, gute Entscheidungen zu treffen". 
    Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador wird um 22.00 Uhr deutscher Zeit im Finalstadion von East Rutherford bei New York angepfiffen und in der ARD übertragen.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.