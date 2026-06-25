Bundestrainer Julian Nagelsmann und Stürmer Deniz Undav bei der Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Der Bundestrainer kündigte an, man werde die Wechsel vornehmen, die man vornehmen müsse.

Rüdiger und Raum beginnen

Antonio Rüdiger wird im Abwehrzentrum Nico Schlotterbeck ersetzen, für den das Turnier in Amerika nach einer schweren Bänderverletzung am linken Fuß vorzeitig beendet ist. David Raum ersetzt auf der linken Außenverteidigerposition Nathaniel Brown. Der Frankfurter klagt über muskuläre Probleme an den Adduktoren und absolvierte beim Abschlusstraining noch in Winston-Salem nur ein individuelles Programm. Für Rüdiger und Raum ist es jeweils der erste WM-Einsatz in der Startformation.

Undav wird wohl wieder als Joker zum Einsatz kommen

Stürmer Deniz Undav soll wohl erneut als Joker von der Bank kommen. Vom dreifachen Torschützen erhofft sich die Mannschaft wie schon in den ersten beiden Spielen wieder Schwung von der Bank. Bundestrainer Nagelsmann kommentierte mögliche Wechsel mit den Worten "Im Laufe des Spiels werden wir wieder versuchen, gute Entscheidungen zu treffen".

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador wird um 22.00 Uhr deutscher Zeit im Finalstadion von East Rutherford bei New York angepfiffen und in der ARD übertragen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.