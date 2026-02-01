Handball-EM
Deutschland verliert Finale gegen Dänemark

Die deutschen Handballer haben das EM-Finale gegen Gastgeber Dänemark verloren.

    Das Bild zeigt ein Gerangel bei einem Handball-Spiel während eines Torwurfs.
    Juri Knorr (Mitte) wirft für Deutschland auf das Tor des Dänen Magnus Saugstrup Jensen (rechts) (Sina Schuldt / dpa )
    Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason unterlag dem aktuellen Olympiasieger und Weltmeister mit 27:34. Lesen Sie hier den kompakten Spielbericht.
    Zuvor hatte Kroatien das Spiel um Platz 3 gewonnen. Die Mannschaft setzte sich mit 34:33 gegen Island durch.
