Handball-Europameisterschaft

Juri Knorr (Mitte) wirft für Deutschland auf das Tor des Dänen Magnus Saugstrup Jensen (rechts)

Vor 15.000 Zuschauern reichten eine starke Leistung von Torwart Andreas Wolff sowie jeweils fünf Tore von Deutschlands erfolgreichsten Werfern Johannes Golla, Juri Knorr und Marko Grgic nicht, um sich den Gold-Traum zu erfüllen. Dabei hatte es zwischenzeitlich nach einem knapperen Ausgang ausgesehen.

Dänemark nun dreifacher Titelträger

Seit nunmehr 2016 wartet die DHB-Riege auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen die Starauswahl um Welthandballer Mathias Gidsel. Schon das Finale der Olympischen Spiele 2024 hatte Deutschland gegen die Skandinavier verloren. Dänemark, das seinen ersten EM-Titel seit 14 Jahren gewann, ist jetzt amtierender Olympiasieger, Welt- und Europameister.

Zuvor hatte Kroatien das Spiel um Platz 3 gewonnen. Die Mannschaft setzte sich mit 34:33 gegen Island durch.

