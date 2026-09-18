Die Frauen-Bundesligisten vermarkten sich künftig komplett selbst. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Jenni Maul)

Die Ausgliederung tritt offiziell zum 1. Juli 2027 in Kraft. DFB und FBL vereinbarten Verträge, die die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Verbänden regeln. FBL-Präsidentin Katharina Kiel erhält zudem einen Sitz im Vizeposten im Präsidium des DFB.

Durch die Ausgliederung wird die FBL die Vermarktung übernehmen, unter anderem die Fernsehverträge aushandeln und die Spielansetzungen regeln. Im Ligaverband sind alle 14 Bundesligisten organisiert. Im Gegensatz zur Bundesliga der Männer bleibt der DFB für die 2. Liga zuständig.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.