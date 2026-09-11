Grundsatzbeschluss

Der DFB will Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen nicht mehr übernehmen. (www.imago-images.de / Philipp Szyza via www.imago-images.de)

Unabhängig davon halten sowohl der DFB wie auch die DFL die Gebührenerhebung für Polizeikosten "nach wie vor für den falschen Ansatz". Das gemeinsame Ziel von Politik, Polizei, Verbänden und Vereinen müsse es sein, die Sicherheitslage vor Ort zu verbessern und Polizeieinsatzstunden anlässlich Fußballspielen zu verringern, sagte DFB-Präsident Neuendorf. Beides werde durch eine Gebührenregelung nicht erreicht. Deshalb bevorzuge man weiterhin "einen kooperativen Ansatz in der Zusammenarbeit mit Politik und Polizei".

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.