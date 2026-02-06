Wetter
Dicht bewölkt oder neblig-trüb, im Nordosten abziehender gefrierender Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Skandinavien wird kalte Festlandsluft in den Norden und Osten geführt. Atlantische Tiefausläufer lenken mildere Meeresluft in den Westen und Süden.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Nordosten und Osten verbreitet gefrierender Regen, von Süden langsam nachlassend. Im Westen und Süden teils aufgelockert bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 5 Grad. Am Tag bewölkt oder neblig-trüb. Zur Ostsee abziehender gefrierender Regen. Auch im Westen und Süden etwas Regen. Temperaturen in der Nordosthälfte minus 1 bis 4 Grad, sonst 5 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden, Osten und in der Mitte Schnee oder teils gefrierender Regen. Im Westen und Südwesten wechselnd bewölkt, örtlich auch länger sonnig. 0 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.