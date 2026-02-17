Olympische Winterspiele

Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno ist wegen des Schneefalls abgesagt worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Lindsey Wasson)

Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt. Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski-Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein - ebenfalls ohne deutsche Beteiligung.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.