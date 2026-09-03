Kita-Gesetz

Das Sozialverhalten einiger Kinder lasse zu wünschen übrig, sagen Kitas und Schulen. Nehmen sich Eltern hier zu sehr aus der Pflicht? (imago / Rupert Oberhäuser)

Geschäftsführer Brandenburg teilte mit, jede Rolle rückwärts bei der Personalausstattung verwässere das Vorhaben und schwäche die dringend nötige Sprachförderung. Kinder könnten nicht besser Sprache lernen, wenn ihre Kitas die dafür nötigen Fachkräfte nicht finanzieren könnten. Brandenburg forderte deshalb verbindlich verankerte Aufgabenbereiche für die Personalberechnung. Die sinkenden Geburtenzahlen sollten genutzt werden, um flächendeckend zu guten Betreuungsquoten zu kommen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.