Zeitschriften

Erste Ausgabe der Zeitschrift BRAVO vom 26. August 1956 (teutopress / imago stock&people via www.imago-images.de)

Die erste Ausgabe erschien am 26. August 1956. Das Titelbild zeigte damals Marilyn Monroe. Ab den späten 1960er Jahren bot die "Bravo" Sexualaufklärung unter dem Pseudonym "Dr. Sommer". Jugendliche konnten erstmals ihre Fragen zu Sexualität und Liebe offen und ohne Wissen der Eltern stellen.

Auch das "Starschnitt"-Poster, das im Großformat Prominente zeigte, gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den prägenden Inhalten der Zeitschrift.

Die Auflage lag zeitweise bei mehr als einer Million. Heute erscheint die "Bravo" nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch ein Mal im Monat.

Seit 1968 gibt der Hamburger Bauer-Medienverlag die Zeitschrift heraus.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.