Straßenmusikfestival

Mehr als 75.000 Musikerinnen und Musiker spielten am 21. Juni bei rund 45.000 Konzerten in mehr als 180 Städten und Gemeinden, teilte das Bundesnetzwerk Fête de la Musique mit. Es sei das Anliegen, Menschen Teilhabe an Begegnung mit und Austausch über Musik zu ermöglichen, sagte die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Valentin.
Die Fête de la Musique wurde 1982 in Frankreich gegründet. Inzwischen feiern jedes Jahr mehr als 1.000 Städte weltweit den längsten Tag des Jahres. Dabei treten Amateur- und Profimusiker kostenlos im öffentlichen Raum auf.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.