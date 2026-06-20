Die Vorsitzende Ines Schwerdtner beim Bundesparteitag der Linken (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Im Vorfeld der Abstimmung hatte es eine lebhafte Debatte zu dem Thema gegeben. Im Beschluss enthalten ist zugleich ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel, ebenso zum Existenzrecht eines Palästinas. Mit Blick auf Deutschland heißt es, hierzulande müsse jüdisches Leben in all seiner Vielfalt geschützt werden, ebenso gelte dies für palästinensisches Leben. Weiteres Thema auf dem Parteitag war die Kritik an den geplanten Sozialreformen der Bundesregierung.

Spitzenvertreter der Linken erklärten zudem, alles zu tun, um die AfD von der Macht fernzuhalten und gegen einen Rechtsruck im Land zu kämpfen. Der Parteitag dauert noch bis Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.