Bundesparteitag

Heute beginnt der Parteitag der Linken in Potsdam (Archivbil). (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Er dauert bis Sonntag. Dabei wird auch eine neue Führung gewählt. Die Vorsitzende Schwerdtner kandidiert erneut, der Co-Vorsitzende van Aken verzichtet aus gesundheitlichen Gründen. Um seine Nachfolge bewirbt sich Bundestagsfraktionsvize Pantisano.

Zum Auftakt geht es in einer Debatte zunächst um Protest gegen geplante Sozialreformen der Bundesregierung. Die Linke wendet sich gegen Einschnitte bei Sozialleistungen und plädiert für eine stärkere finanzielle Belastung von Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen. Für den Abend ist eine Debatte über die Haltung der Partei zu den Kriegen im Nahen Osten und zu Israel geplant.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.