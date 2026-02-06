Modernisierung

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren mehr als 40 wichtige Strecken in ganz Deutschland generalüberholen (imago / Political-Moments)

Hagen – Wuppertal – Köln

Diese wichtige Ost-West-Achse in Nordrhein-Westfalen wird ab heute für fünf Monate vollständig gesperrt. Betroffen sind große Teile des Nahverkehrs und der gesamte Fernverkehr.

Nürnberg - Regensburg

Die Bahnstrecke wird ebenfalls ab heute für insgesamt rund fünf Monate vollständig gesperrt. Es handelt sich um eine komplette Generalsanierung, bei der über 80 Kilometer Gleise, 40 Weichen und Bahnhöfe gleichzeitig modernisiert werden. In dieser Zeit kommen über 90 Ersatzbusse zum Einsatz, um den regionalen Pendelverkehr aufrechtzuerhalten.

Hamburg - Berlin

Die Sanierung dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, die bereits im August 2025 begann, soll bis Ende April abgeschlossen werden. Fernzüge werden weiträumig umgeleitet; im Regionalverkehr gibt es Schienenersatzverkehr zwischen Hamburg und Berlin.

Rechte Rheinstrecke (Troisdorf – Wiesbaden)

Ab dem 10. Juli steht die Sanierung dieses Abschnitts für ebenfalls rund fünf Monate an.

Oberbergische Bahn (Köln – Gummersbach)

Für die Strecke ist eine Sanierung mit einer Totalsperrung zwischen Köln Frankfurter Straße und Gummersbach-Dieringhausen ab Ende März 2026 geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.