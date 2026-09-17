Hohe Spritpreise

Diesel-Preis auf Rekordniveau (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Spritpreise außergewöhnlich hoch. Seit Ende August haben sie erneut deutlich zugelegt. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, ist Diesel derzeit rund 71 Cent teurer als am Tag vor Kriegsausbruch, E10 um knapp 54 Cent. Inflationsbereinigt seien die Kraftstoffe in der Vergangenheit allerdings bereits teurer gewesen.

In der Politik wird aktuell diskutiert, wie die Menschen in Deutschland angesichts der hohen Spritpreise entlastet werden können. Bundeskanzler Merz kündigte bereits Entlastungen an. Wie diese aussehen sollen, ist allerdings noch unklar.

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Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.