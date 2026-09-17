Diesel ist so teuer wie nie zuvor. Wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht, kostete gestern ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2 Euro 45. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem April übertroffen.
Wegen dieser Entwicklung diskutieren Union und SPD über Entlastungen. Konkrete Beschlüsse stehen aber noch aus.
Nach Informationen des Online-Portals "TableBriefings" soll es am Abend Beratungen von Bundeskanzler Merz und Bundesfinanzminister Klingbeil mit mehreren Ministerpräsidenten über Maßnahmen gegen die hohen Kraftstoffpreise geben.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.