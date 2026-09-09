Digitalminister Karsten Wildberger (Archivbild) (dpa / Soeren Stache)

Der CDU-Politiker stellte den Namen und das Design der App namens "d-you" vor. Das "D" stehe für digital und für Deutschland, das "You" stelle den Nutzer in den Mittelpunkt, hieß es. Das Digitalministerium will das neue Angebot am 2. Januar freischalten. Mit der App sollen sich Bürgerinnen und Bürger eine digitale Version des Personalausweises auf das Smartphone laden können und schrittweise auch andere Identitätsnachweise wie den Führerschein. Unternehmen könnten die Plattform zum Beispiel dafür nutzen, um Mitarbeiterausweise oder Kundenkarten auszustellen.

Das Digitalministerium setzt damit eine EU-Verordnung um. Diese sieht vor, dass die 27 Mitgliedstaaten bis zum Ende des Jahres die Möglichkeit einer digitalen Brieftasche schaffen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.