Finanzpolitik

Wann kommt der digitale Euro? (Imago / Christian Ohde)

Die Abgeordneten einigten sich in Brüssel auf eine rechtliche Rahmengebung. Die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten können damit beginnen, sofern das Plenum keinen Einspruch mehr erhebt. Der Rat der EU-Länder hatte seine Position bereits im Dezember beschlossen. Der Politiker der Partei Volt, Boeselager, einer der Verhandlungsführer des Parlaments bei dem Thema, äußerte sich optimistisch, dass der digitale Euro 2029 kommt.

Es handelt sich um eine Art digitales Bargeld, mit dem per App bezahlt werden kann - auch ohne Internetverbindung. Der digitale Euro soll Europa bei Online-Zahlungen unabhängiger von vor allem amerikanischen Kreditkarten oder Bezahlsystemen wie Paypal machen. Kritiker der EU und der Europäischen Zentralbank befürchten indes Gefährdungen des Bankensektors und der finanziellen Privatsphäre.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.