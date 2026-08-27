Beckedahl sagte im Deutschlandfunk, hinter den Kulissen habe sich Meta-Gründer Zuckerberg durchgesetzt. Der Konzern, zu dem unter anderem Instagram und Facebook gehören, muss laut gerichtlicher Einigung fast 17 Milliarden Dollar zahlen und mehrere Änderungen für den Jugendschutz umsetzen.
Beckedahl ergänzte, Zuckerberg habe härtere Maßnahmen und höhere Strafen verhindert. Die jetzigen Maßnahmen gäben die Verantwortung vor allem an die Eltern ab. Die klagenden US-Staaten hatten Meta vorgeworfen, mit seinen Plattformen junge Nutzer gezielt abhängig zu machen.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.