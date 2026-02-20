Bundesdigitalminister Karsten Wildberger zum Abschluss des KI-Gipfels in Neu-Delhi im indischen Fernsehen (Jörg Ratzsch / dpa / Jörg Ratzsch)

Die Begeisterung und der Wille, die Zukunft zu gestalten, seien schon sehr sichtbar, sagte er vor Journalisten in der indischen Hauptstadt. Deutschland habe sehr gute Beziehungen mit Indien und die könne man jetzt ausweiten. Wildberger und sein indischer Kollege Vaishnaw hatten eine Vereinbarung über Zusammenarbeit beim Thema Künstliche Intelligenz unterzeichnet. Dabei geht es unter anderem um die Bereiche Produktion, Mobilität, Energie, Gesundheit und Landwirtschaft. Es gebe einen Plan, und der werde jetzt abgearbeitet, sagte Wildberger.

Indien ist mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde mit hohen Nutzerzahlen in den Bereichen mobile Technologie und KI. Gut zwei Millionen Absolventen in naturwissenschaftlich-technischen Fächern verlassen nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes jedes Jahr die Hochschulen im Land.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.