Gesundheitsministerin Warken

Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit, stellt die Digitalisierungsstrategie Gesundheit und Pflege vor. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Vorgesehen ist, digitale Innovationen in der Versorgung besser zu nutzen, Gesundheitsdaten systematisch zu erfassen sowie die Versorgung von Patienten besser digital zu steuern. Den Einstieg soll laut Warken die elektronische Patientenakte machen. Ergänzend sind eine digitale Ersteinschätzung, digitale Terminvermittlung und elektronische Überweisung über die Patientenakte geplant. Darüber hinaus soll auch Künstliche Intelligenz in der Diagnostik und Verwaltung, etwa im Bereich der Dokumentation, stärker zum Einsatz kommen.

Bei den Gesundheitsdaten plädiert die CDU-Politikerin für eine europaweite Verfügbarkeit, die auch dem Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland zugutekomme. Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll ein Gesetzentwurf zur Digitalisierungsstrategie vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.