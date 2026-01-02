Klima- und Energiepolitik

"Deindustrialisierung mit absurden Folgen droht: DIHK-Präsident Peter Adrian (picture alliance/Sven Simon/Frank Hoermann)

Präsident Adrian sagte der Deutschen Presse-Agentur, er glaube, dass man mittlerweile erkannt habe, wie der eingeschlagene Weg ohne Korrekturen wichtige Teile der heimischen Industrie ruiniere. Andernfalls drohe eine Deindustrialisierung mit absurden Folgen, mahnte Adrian. Denn dann kaufe man sich Produkte, die hierzulande schon sehr effizient und klimafreundlich herstellt werden könnten, künftig aus Ländern ein, in denen sie mit weniger Effizienz und mehr CO2 hergestellt würden. Der DIHK-Chef fügte hinzu, Deutschland dürfe hier nicht weiter den Besserwisser für die ganze Welt spielen.

Vielmehr müsse man eine abgestimmte Vorgehensweise mit den großen, wichtigen anderen Wirtschaftsnationen hinbekommen.

