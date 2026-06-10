Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (Archivbild) (IMAGO / Jens Schicke / IMAGO / Jens Schicke)

Er sagte im Deutschlandfunk, die Unternehmen müssten wieder Vertrauen gewinnen in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Als größte Herausforderungen nannte Adrian die hohen Energie- und Arbeitskosten sowie die Bürokratie. Der DIHK-Vorsitzende betonte, auch die Unternehmen seien zu Kompromissen bereit, wenn es gelinge, gemeinsam mit Politik und Gewerkschaften einen "Zukunftsoptimismus" zu entwickeln.

Verdi-Chef lehnt grundsätzliche Änderungen bei der Rente ab

Verdi-Chef Werneke warnte vor dem Treffen vor zu großen Änderungen bei der Rente. Diese seien aus guten Gründen an die Reallohn-Entwicklung gekoppelt, sagte Werneke der Augsburger Allgemeinen. Die Gewerkschaften würden entschieden Widerstand gegen Vorstöße leisten, diesen Mechanismus außer Kraft zu setzen.

Die Spitzen der Regierungskoalition beraten am Abend im Kanzleramt gemeinsam mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern über mögliche Reformen. Konkret geht es um die Bereiche Arbeit, Soziales, Steuern und Bürokratieabbau. Geplant ist nach Angaben der Bundesregierung zunächst lediglich ein Austausch politischer Positionen und Ideen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.