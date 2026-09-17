Diplomaten: US-Delegation traf Huthi-Vertreter im Oman

Nach neuen Kämpfen im Jemen haben die USA offenbar direkte Gespräche mit der Huthi-Miliz geführt. (Uncredited / Ansar Allah Media Off / Uncredited)

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Diplomatenkreise meldet, fand das Treffen in der US-Botschaft im Oman statt. Die Huthi sollen zugesagt haben, in der Meerenge Bab al-Mandab und im Golf von Aden keine US-amerikanischen oder israelischen Schiffe anzugreifen.

Nach der Eroberung mehrerer Gebiete an der jemenitischen Küste hatte die Miliz eine Blockade für saudi-arabische Schiffe angekündigt. Mehrere Schiffe wurden angegriffen oder zur Kursänderung gezwungen.

Saudi-Arabien ist in den vergangenen Wochen wieder stärker unter Beschuss aus dem Jemen geraten. In der Stadt Taif wurde ein Mensch getötet. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Es ist das erste bekannte Todesopfer in Saudi-Arabien seit der neuen Eskalation im Jemen vor einigen Wochen. Nach Angaben der Huthi griffen saudische Kampfjets mehrere Ziele im Jemen an. Auch die Kämpfe zwischen den Huthi und der international anerkannten Regierung im Jemen gehen unvermindert weiter.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.