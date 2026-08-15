Iran-Krieg

Die gegenseitigen Angriffe zwischen USA und Iran dauern an. (picture alliance / Kyodo)

Der iranische Außenminister Araghtschi sagte der regierungsnahen Nachrichtenagentur Isna zufolge, die USA hätten die vor rund zwei Monaten getroffene Absichtserklärung verletzt, die Kämpfe seien wieder aufgenommen worden. Damit habe es anders als abgesprochen keine Waffenruhe gegeben, die verlängert werden müsse. Araghtschi erklärte weiter, die Vermittler Pakistan und Katar stünden weiter mit dem Iran in Kontakt. Derweil hat US-Präsident Trump bei einem Auftritt im US-Bundesstaat New York erklärt, er wolle die Straße von Hormus nach dem Ende des Iran-Krieges zu US-Territorium erklären.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.