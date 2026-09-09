Boris Palmer (Archivbild) (picture alliance / Pressebildagentur Ulmer)

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Peglow, warnte im "Handelsblatt", eine AfD-geführte Regierung in Sachsen-Anhalt könne zu einer realen Gefahr für die nationale Sicherheit und für die Funktionsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaates werden. Er halte es für unabdingbar, bei konkreten Sicherheitsbedenken den Zugang zu besonders sensiblen Informationen einzuschränken.

Tübingens Oberbürgermeister Palmer sieht dagegen in einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt unter bestimmten Voraussetzungen eine Chance, die Partei in die Verantwortung zu nehmen, ohne ein maximales Risiko einzugehen. Im Podcast des Journalisten Constantin Schreiber bezeichnete er den Ausgang der Landtagswahl als Glücksfall, weil die AfD keine absolute Mehrheit erringen konnte. Jetzt ließe sich ausprobieren, was tatsächlich passiere, wenn die AfD den Ministerpräsidenten stelle. Palmer betonte, sollte AfD-Spitzenkandidat Siegmund mit Hilfe des BSW zum Regierungschef gewählt werden, müsste dessen Partei sich anstrengen, Mehrheiten für jede einzelne Vorlage zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.