Der belarussische Dissident Statkewitsch (Archivfoto) (imago images / ITAR-TASS / Natalia Fedosenko via www.imago-images.de)

Das teilte seine Ehefrau mit. Der 69-Jährige habe einen Schlaganfall erlitten. Statkewitsch hatte 2010 gegen Staatschef Lukaschenko kandidiert. Seitdem ist der Oppositionspolitiker zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Im September des vergangenen Jahres wurde Statkewitsch nach Vermittlung der US-Regierung zusammen mit anderen politischen Gefangenen freigelassen. Statkewitsch weigerte sich jedoch, Belarus zu verlassen und wurde erneut inhaftiert. Aus Protest gegen die Wiederwahl von Langzeit-Machthaber Lukaschenko waren 2020 hunderttausende Menschen in Belarus auf die Straße gegangen. Die Kundgebungen wurden niedergeschlagen.

Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Viasna sind derzeit noch mehr als tausend politische Gefangene in Haft.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.