Novak Djokovic während seines Erstrundenmatches bei den US Open in New York (picture alliance / AP Photo / Frank Franklin II / Frank Franklin II)

Für den Rekordgewinner von 24 Grand-Slam-Titeln war es bei seinem 20. Auftritt in New York das erste Erstrunden-Aus. Bei schwülwarmen Bedingungen wirkte Djokovic von Beginn an angeschlagen, übergab sich mehrfach auf dem Platz und musste im Verlauf der Partie medizinisch behandelt werden.

Trotz der Beschwerden arbeitete sich Djokovic nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie und ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Danach übernahm jedoch Navone wieder die Kontrolle. Im entscheidenden fünften Satz war die Gegenwehr des viermaligen US-Open-Siegers gebrochen.

Djokovic hatte bereits beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati über gesundheitliche Probleme geklagt, die nach eigenen Angaben besonders bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.