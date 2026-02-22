Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) (picture alliance / photothek.de / Juliane Sonntag)

Er habe dazu einen Plan erarbeiten lassen, sagte Dobrindt der Zeitung "Bild am Sonntag". Wer hierher komme, soll arbeiten können – und zwar schnell. Die beste Integration sei die in die Arbeitswelt, meinte der CSU-Politiker.

Vorgesehen ist demnach, dass Asylbewerber nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland arbeiten dürfen, auch wenn ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Ob jemand arbeite oder nicht, werde keinen Einfluss auf die Entscheidung haben, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.