Sicherheit

Drohnenabwehr wird eine Daueraufgabe, sagt Bundesinnenminister Dobrindt. (Imago / Fotostand / Voelker (Symbolbild))

Die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei, die Dobrindt im Dezember in Dienst gestellt hatte, zählt aktuell 70 Einsatzkräfte. Ihre Zahl soll bis zum Jahresende auf 300 Beamte anwachsen. Das ist eine Reaktion auf den Fund einer mit Sprengstoff und einem Zündmechanismus entdeckten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch in Cochstedt in Sachsen-Anhalt ein neues Technologiezentrum für Drohnensicherheit eröffnet.

Eine russische Urheberschaft der Drohne in Leipzig/Halle wird von vielen Politikern vermutet. Dobrindt wies allerdings Forderungen zurück, dies auch eindeutig öffentlich zu benennen. Er wolle die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten. Sobald diese vorlägen, werde zusammen mit dem Kanzleramt und anderen sicherheitsrelevanten Ressorts über angemessene Konsequenzen entschieden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.