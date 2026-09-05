Anschläge auf Umspannwerke

Bundesinnenminister Dobrindt (r.) und NRW-Innenminister Reul in Düsseldorf (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul bestätigte, den Behörden lägen Bekennerschreiben von einem 48-jährigen Mann aus Gevelsberg vor. Als Motiv nenne dieser den "Kampf gegen fossile Brennstoffe". Die Schreiben enthielten detailliertes Täterwissen zu den Vorfällen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Bei der Durchsuchung der Wohnung habe die Polizei sprengstoffverdächtige Gegenstände gefunden.

WDR und "Bild"-Zeitung berichten inzwischen von einem SEK-Einsatz am Hambacher Forst. Demnach haben Spezialkräfte dort einen auffälligen LKW gestürmt. Den Tatverdächtigen fanden sie aber nicht. Er soll jetzt zu Fuß unterwegs sein. Der Zugriff erfolgte in der Nähe des lange umkämpften Braunkohletagebaus zwischen Aachen und Köln.

Dobrindt sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Reul, Deutschland habe aktuell mit unterschiedlichen Bedrohungs- und Gefährdungslagen gleichzeitig zu tun.

Am Dienstag war mit Hilfe von Abschussvorrichtungen gezielt die Stromversorgung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gestört worden. Donnerstagabend fand man ähnliche Gegenstände auf einem Feld in der Nähe der Stadt Dormagen in Nordrhein-Westfalen. Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg gab es einen Polizeieinsatz an einem Umspannwerk.

Sabotageverdacht auch in Sachsen

Auch an zwei Umspannwerken im sächsischen Landkreis Görlitz wurden Spreng- oder Brandvorrichtungen entdeckt. Sachsens Innenminister Schuster (CDU) bestätigte entsprechende Medienberichte. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur,

Polizeikräfte hätten an zwei Fundorten vier Objekte gesichert. Laut Schuster gab es ein Bekennerschreiben. Die sächsischen Sicherheitsbehörden stünden mit allen weiteren betroffenen Ländern in enger Abstimmung.

Umspannwerke zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Sie umfasst all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport, Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung sowie Medien.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.