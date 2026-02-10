Gewalt in verschiedenen Bereichen

Symbolbild zum Thema Bedrohungs-Szenarien und Gewalt im familiären Umfeld (dpa / picture alliance / Patrick Pleul )

Vorgestellt werden die Ergebnisse von Bundesinnenminister Dobrindt, Familienministerin Prien und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Münch. Damit soll eine Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen erfüllt werden. Allerdings geht die Erhebung auch darüber hinaus, indem sie auch andere Betroffene in den Blick nimmt. Für die Studie wurden bundesweit mehrere Tausend Menschen befragt. Mit dieser Methode soll das sogenannte Dunkelfeld erfasst werden - also Fälle, die nicht in der offiziellen Kriminalstatistik auftauchen.

Zusammengefasst wurden die Ergebnisse unter dem Titel "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag".

