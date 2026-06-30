Extremismus

Darin bewertet das zuständige Bundesamt verfassungsfeindliche Entwicklungen
aus den Bereichen Rechtsextremismus, Linksextremismus und radikalem Islamismus des vergangenen Jahres.
aus den Bereichen Rechtsextremismus, Linksextremismus und radikalem Islamismus des vergangenen Jahres.
Im Jahr zuvor hatte die Zahl der Straftaten mit extremistischem Hintergrund einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem Bericht von 2024 waren diese um 46 Prozent auf mehr als 57.000 Fälle gestiegen. Als Hauptakteure von Spionage und Sabotage wurden Russland, China und der Iran genannt.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.