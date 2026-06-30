Extremismus
Dobrindt und Selen stellen heute Verfassungsschutzbericht vor

Bundesinnenminister Dobrindt und Verfassungsschutzpräsident Selen stellen am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2025 vor.

    Alexander Dobrindt und Sinan Selenhalten halten gemeinsam den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2024 in die Kamera.
    Bundesinnenminister Dobrindt (re) und Verfassungsschutz-Präsident Selen bei einer früheren Vorstellung des Verfassungsschutzberichts im Jahr 2024. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Darin bewertet das zuständige Bundesamt verfassungsfeindliche Entwicklungen
    aus den Bereichen Rechtsextremismus, Linksextremismus und radikalem Islamismus des vergangenen Jahres.
    Im Jahr zuvor hatte die Zahl der Straftaten mit extremistischem Hintergrund einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem Bericht von 2024 waren diese um 46 Prozent auf mehr als 57.000 Fälle gestiegen. Als Hauptakteure von Spionage und Sabotage wurden Russland, China und der Iran genannt.
    Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.