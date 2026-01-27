Nach Anschlag von Berlin

Bundesinnenminister Dobrindt spricht zum Thema Linksextremismus. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Der Verfassungsschutz solle das Phänomen stärker in den Blick nehmen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Das Amt werde dafür personell aufgestockt. Dobrindt betonte, dies führe nicht zu einer Reduzierung der Ressourcen in anderen Bereichen wie Rechtsextremismus und Islamismus.

Zu Beginn des Jahres hatte ein offenbar linksextremistisch motivierter Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Westen zu einem mehrtägigen Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt geführt. Nach dem Anschlag gab es Bekennerschreiben sogenannter Vulkangruppen. Das Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt lobten heute eine Belohnung von bis zu einer Million Euro aus für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen.

