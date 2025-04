Börse New York

In New York sackte der Dow-Jones-Index um knapp zweieinhalb Prozent ab. Einen ähnlichen Verlust verzeichnete der Technologie-Index Nasdaq. Der Kurs des US-Dollars steht so tief wie seit drei Jahren nicht.

Dass die amerikanische Währung an Wert verliert, während die Börsenkurse sinken, ist unüblich. Nach Angaben von Finanzfachleuten steigt der Dollar-Kurs in der Regel, weil Investoren dann Staatsanleihen kaufen anstelle von Aktien. Dass dieser Effekt ausbleibt, weist nach ihrer Einschätzung darauf hin, dass der US-Finanzmarkt derzeit gemieden wird.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.