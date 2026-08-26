Country-Musikerin
Dolly Parton mit 80 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Country-Musikerin Dolly Parton ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 80 Jahren. Die vielfache Grammy-Gewinnerin zählte seit den 70er Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.

    Dolly Parton bei einem Auftritt in Austin, Texas am 18. März 2022 (Foto von Jack Plunkett/Invision/AP, Datei)
    Verkaufte mehr als hundert Millionen Alben: US-Musikerin Dolly Parton (Archivbild). (AP / Jack Plunkett)
    Sie verkaufte über 100 Millionen Alben und hatte zahlreiche Nummer-1-Hits. Zu Partons bekanntesten Liedern gehören "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" und "I Will Always Love You".
    2022 wurde sie in Los Angeles in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch als Schauspielerin erhielt Parton im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen und wurde zweimal für einen Oscar nominiert. Des Weiteren war sie bekannt für ihr soziales Engagement.
    Im Zuge der Covid-19-Pandemie spendete Parton im Jahr 2020 eine Million US-Dollar für die Forschung am Vanderbilt University Medical Center in Nashville. Später wurde öffentlich, dass die Spende maßgeblich zur Entwicklung des Moderna-Impfstoffs beigetragen hat.
    US-Präsident Trump ordnete zu Ehren von Dolly Parton eine einwöchige Trauerbeflaggung in den Vereinigten Staaten an.

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    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.