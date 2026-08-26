Country-Musikerin

Verkaufte mehr als hundert Millionen Alben: US-Musikerin Dolly Parton (Archivbild). (AP / Jack Plunkett)

Sie verkaufte über 100 Millionen Alben und hatte zahlreiche Nummer-1-Hits. Zu Partons bekanntesten Liedern gehören "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" und "I Will Always Love You".

2022 wurde sie in Los Angeles in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch als Schauspielerin erhielt Parton im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen und wurde zweimal für einen Oscar nominiert. Des Weiteren war sie bekannt für ihr soziales Engagement.

US-Präsident Trump ordnete zu Ehren von Dolly Parton eine einwöchige Trauerbeflaggung in den Vereinigten Staaten an.

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Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.