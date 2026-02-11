Olympische Winterspiele

Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die sechsmaligen Olympiasieger mussten sich nach zwei Läufen in Cortina d'Ampezzo nur Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner aus Italien und Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich geschlagen geben.

Bei den Frauen ging Gold ebenfalls an Italien. Andrea Vötter und Marion Oberhofer waren nach zwei Läufen 0,12 Sekunden schneller als das deutsche Duo Eitberger/Matschina. Bronze ging an Österreich.

Nur elf Teams bei der Olympia-Premiere

62 Jahre nach dem Olympia-Debüt der Männer in Innsbruck gingen auch erstmals die Frauen im Doppelsitzer bei Winterspielen an den Start. Insgesamt waren nur elf Teams dabei, weil das Internationale Olympische Komitee nur eine Mannschaft je Nation zugelassen hatte. Das hatte zur Folge, dass die WM-Zweiten und Europameister Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal nicht teilnehmen durften.

