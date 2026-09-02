Spieler vom HEBC (lila) und von Dortmund (gelb) stehen nach dem Spiel im Volksparkstadion für ein Gruppenbild zusammen. (Christian Charisius / dpa )

Schon zur Pause war die Entscheidung im Volksparkstadion, der Heimstätte des Hamburger SV, nach dem Eigentor des Hamburgers Janek Wrede (33. Minute) sowie den Treffern von Daniel Svensson (36.) und Samuele Inacio (41./45.+2) gefallen. In der zweiten Halbzeit blieben die Dortmunder dominant, doch nur Fabio Silva (59.) traf noch einmal.

Der Hamburger Stadtteilclub durfte sich immerhin über einen Rekord freuen: Dank des Umzugs ins Volksparkstadion kamen 45.917 Zuschauer. So viele Besucher waren noch nie bei einem DFB-Pokal-Spiel mit Beteiligung eines Fünftligisten.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.