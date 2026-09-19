Fußball-Bundesliga
Dortmund gewinnt in Stuttgart und ist Tabellenführer - Erste Punkte für den HSV

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart mit 1:0 gewonnen und ist dadurch neuer Tabellenführer. Der Hamburger SV gewann gegen den 1.FC Köln mit 2:1 und holte damit die ersten Punkte der Saison. Schlusslicht Mönchengladbach verlor dagegen auch das vierte Saisonspiel, mit 3:4 gegen Mainz.

    Spieler von Borussia Dortmund jubeln in schwarzen Trikots und gelben Hosen.
    Die Dortmunder um den Torschützen Maximilian Beier (M) jubeln über das 1:0. (Jan-Philipp Strobel / dpa )
    Der bisherige Tabellenführer SC Freiburg spielte bei Eintracht Frankfurt 2:2. Werder Bremen gewann gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Bayern München hatte gestern mit 7:0 gegen Union Berlin gewonnen.
    Die bisherigen Ergebnisse des 4. Spieltags im Überblick:
    VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:1
    SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
    Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
    Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
    Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
    Bayern München - Union Berlin 7:0
    Am Sonntag spielen noch:
    Bayer Leverkusen - RB Leipzig (15.30 Uhr)
    FC Schalke 04 - SV Elversberg (17.30 Uhr)
    SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (19.30 Uhr)
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.