Fußball-Bundesliga

Der bisherige Tabellenführer SC Freiburg spielte bei Eintracht Frankfurt 2:2. Werder Bremen gewann gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Bayern München hatte gestern mit 7:0 gegen Union Berlin gewonnen.
Die bisherigen Ergebnisse des 4. Spieltags im Überblick:
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:1
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
Bayern München - Union Berlin 7:0
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:1
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
Bayern München - Union Berlin 7:0
Am Sonntag spielen noch:
Bayer Leverkusen - RB Leipzig (15.30 Uhr)
FC Schalke 04 - SV Elversberg (17.30 Uhr)
SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (19.30 Uhr)
Bayer Leverkusen - RB Leipzig (15.30 Uhr)
FC Schalke 04 - SV Elversberg (17.30 Uhr)
SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (19.30 Uhr)
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.