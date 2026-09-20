Fußball-Bundesliga

Dortmund gewinnt in Stuttgart und ist Tabellenführer - Erste Punkte für den HSV

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart mit 1:0 gewonnen und ist dadurch neuer Tabellenführer. Der Hamburger SV gewann gegen den 1.FC Köln mit 2:1 und holte damit die ersten Punkte der Saison. Schlusslicht Mönchengladbach verlor dagegen auch das vierte Saisonspiel, mit 3:4 gegen Mainz.