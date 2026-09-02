Drei Abgeordnete des BSW haben die Partei verlassen (Archivbild). (picture alliance / dts-Agentur)

Das gab BSW-Fraktionschefin Hupach im Landtag bekannt. Es handelt sich demnach um die Parlamentarier Wogawa, Hoffmeister und Kobelt. Damit schrumpft die Fraktion der mitregierenden Partei von ursprünglich 15 auf 12 Mitglieder. Hintergrund ist ein Streit innerhalb der Partei über das Festhalten an der Koalition nach dem Verlust des Doktortitels von Ministerpräsident Voigt von der CDU.

Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" streben die drei bisherigen BSW-Abgeordneten an, eine selbstständige parlamentarische Gruppe zu bilden. Wie genau sich die Abspaltung auf die Arbeit der sogenannten Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW auswirken dürfte, ist noch unklar.

Zusammen hatten die drei Regierungsparteien bislang 44 Sitze im Erfurter Parlament. Das ist genau die Hälfte der Mandate. Die Koalition ist auf Stimmen der Linke angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.