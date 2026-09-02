Drei Abgeordnete des BSW haben die Partei verlassen (Archivbild). (picture alliance / dts-Agentur)

Das gab Fraktionschefin Hupach im Landtag bekannt. Es handelt sich demnach um die Parlamentarier Wogawa, Hoffmeister und Kobelt. Damit schrumpft die Fraktion der mitregierenden Partei von ursprünglich 15 auf 12 Mitglieder. Die bisherige Patt-Regierung wird somit zur Minderheits-Regierung. Die drei Parlamentarier wollen ihre Mandate behalten und eine eigenständige parlamentarische Gruppe bilden. In einer ersten Stellungnahme hieß es, eine Schwächung der Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW sei nicht geplant. Vielmehr wolle man eine konstruktive Kraft sein.

Hintergrund des Austritts sind demnach teils unterschiedliche Auffassungen zum Kurs der Bundespartei unter Gründerin Wagenknecht, der als destruktiv kritisiert wird.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.