Der mutmaßliche Täter floh anschließend nach Frankreich, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Das Tatmotiv werde noch untersucht. Französische und ukrainische Medien berichteten, bei den Verletzten handele es sich um einen ukrainischen Unternehmer und seine Familie.
Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen versuchten Mordes, nicht aber wegen eines Terrorverdachts.
Die Explosion ereignete sich gestern Abend im Eingangsbereich eines Wohnhauses nahe der französischen Grenze.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.