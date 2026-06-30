Südeuropa
Drei Schwerverletzte nach Explosion in Monaco - Täter flüchtig

Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Wohngebäude in Monaco sind drei Menschen schwer verletzt worden.

    Monaco: Ermittler untersuchen den Tatort an dem Wohnhaus, wo einen Tag zuvor drei Menschen durch einen Sprengsatz schwer verletzt worden waren.
    Es gab eine Explosion in einem Wohnhaus in Monaco. (Philippe Magoni / AP / dpa / Philippe Magoni)
    Der mutmaßliche Täter floh anschließend nach Frankreich, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Das Tatmotiv werde noch untersucht. Französische und ukrainische Medien berichteten, bei den Verletzten handele es sich um einen ukrainischen Unternehmer und seine Familie.
    Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen versuchten Mordes, nicht aber wegen eines Terrorverdachts.
    Die Explosion ereignete sich gestern Abend im Eingangsbereich eines Wohnhauses nahe der französischen Grenze.
    Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.